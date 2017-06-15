Пятнадцатая ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным » стартует 15 июня 2017 года. Традиционные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

12:23 - Путин назвал нерешенные проблемы российской экономики

Нерешенными проблемами в экономике РФ в настоящее время остаются ее структура, а также низкая производительность труда, если ее не повышать, то не будет новых рабочих мест, не будут повышаться доходы населения, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

12:16 - Путин считает, что экономический кризис закончился

Президент России Владимир Путин считает, что экономический кризис закончился. Такое мнение он озвучил во время "Прямой линии". Однако, по его словам, остается много проблем - реальные доходы граждан за последние несколько лет снизились, увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности.

12:14 - Путин готовился к "Прямой линии" двое суток

12:06 - Прямая линия с в 2017 году станет самой высокотехнологичной

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2017 году станет самой высокотехнологичной, что позволило привлечь дополнительную аудиторию, в том числе подростков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"

12:03 - Стартовала "Прямая линия с Владимиром Путиным"

Стартовала пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным", сообщили в прямом эфире "Первого канала". Впервые она проходит не весной, а летом. Это связано с графиком главы государства.

11:36 - Большинство россиян заявили о необходимости прямой линии с Путиным

Большинство россиян поддерживают проведение прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявили 74 процента граждан, уточняет Lenta.ru со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение»

11:05 - Захарова ждет вопросов о внешней политике на прямой линии с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что собирается следить за трансляцией "Прямой линии с Владимиром Путиным" на рабочем месте. Больше всего ее интересуют вопросы о внешней политике России, передает ФБА "Экономика сегодня"

10:14 - На прямую линию с Путиным поступило 1,87 млн вопросов

Около 1,87 миллиона обращений получено на «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая стартует через два часа, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».