Минобороны объявило об уничтожении лидера ИГ

Ранее сообщалось, что, согласно предположениям американских и иракских военнослужащих, лидер группировки может находиться в районе Эль-Баад.

11 мая СМИ сообщили, что террорист был убит в результате авиаудара. 28 мая авиация ВКС РФ нанесла удар по пункту, где, по данным разведки, находились лидеры запрещенной организации. На встрече они планировали обсудить пути выхода из Ракки.

Сообщалось о ликвидации командиров, которые входили в военный совет ИГИЛ. Также были уничтожены около 30 полевых командиров и примерно 300 террористов.

Ранее СМИ уже не раз публиковали информацию о ликвидации Аль-Багдади, но сообщения не были подтверждены.