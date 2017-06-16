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Минобороны объявило об уничтожении лидера ИГ
Фото: Militant video, File
В Министерстве обороны России проверяют информацию о ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади, который, предположительно, погиб в результате авиаудара РФ в Сирии 28 мая, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что, согласно предположениям американских и иракских военнослужащих, лидер группировки может находиться в районе Эль-Баад.
11 мая СМИ сообщили, что террорист был убит в результате авиаудара. 28 мая авиация ВКС РФ нанесла удар по пункту, где, по данным разведки, находились лидеры запрещенной организации. На встрече они планировали обсудить пути выхода из Ракки.
Сообщалось о ликвидации командиров, которые входили в военный совет ИГИЛ. Также были уничтожены около 30 полевых командиров и примерно 300 террористов.
Ранее СМИ уже не раз публиковали информацию о ликвидации Аль-Багдади, но сообщения не были подтверждены.
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