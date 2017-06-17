Путин рассказал Стоуну об ущербе украинской экономике из-за ассоциации с ЕС

Президент России Владимир Путин считает, что от ассоциации с Евросоюзом украинский народ только потерял, бизнес получил ограничения поставок в ЕС, потерял доступ к рынку РФ, при этом обещанный безвизовый режим не дает свободного доступа к европейскому рынку труда для украинцев.

Об этом Путин сообщил в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну. Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"И что случилось дальше (после ассоциации)? ЕС открыла свои границы Украине. Это обнулило тарифы для украинских продуктов. Но поставки украинской продукции в Евросоюз упали на 23%, в Россию — на 50%. Эффект не оправдал ожиданий и они потеряли доступ к рынку России. Поставки украинской сельскохозяйственной продукции, которая ранее успешно поставлялась в Западную Европу, ограничили квотами. И эти квоты были представлены европейцами. Они наносили ущерб с первых месяцев подписания соглашения", — сказал Путин в интервью.

Эта часть беседы с Владимиром Путиным датирована маем 2016 года.

"Сейчас Украина бьется за безвизовый режим для своих граждан. Но для чего они это делают. Они не смогут получить свободный доступ к рынку труда за пределами страны. Но людей снова обманывают, поскольку даже, если "безвиз" будет получен, работать там они не смогут", — добавил президент.

С 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.