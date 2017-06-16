Патриарх Кирилл назвал езду священников на дорогих автомобилях «глупостями»

«Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль, не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях!» — заявил патриарх.

Патриарх Кирилл заявил, что в настоящее время автомобили среднего класса могут предоставить их владельцам достойный уровень комфорта и безопасности. Предстоятель РПЦ заявил, что «у людей вызывает реакцию», когда возле церквей выстраиваются «кавалькады дорогих лимузинов». Патриарх Кирилл призвал представителей духовенства не забывать об ответственности.