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Патриарх Кирилл назвал езду священников на дорогих автомобилях «глупостями»
Фото: ИА "Орловские новости"
Представители духовенства не должны ездить на дорогих автомобилях, даже если машину им подарили. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слова предстоятеля Русской православной церкви передает РИА Новости.
«Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль, не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях!» — заявил патриарх.
Патриарх Кирилл заявил, что в настоящее время автомобили среднего класса могут предоставить их владельцам достойный уровень комфорта и безопасности. Предстоятель РПЦ заявил, что «у людей вызывает реакцию», когда возле церквей выстраиваются «кавалькады дорогих лимузинов». Патриарх Кирилл призвал представителей духовенства не забывать об ответственности.
24 мая 2017 года стало известно о том, что епископу Нектарию из Орловской митрополии подарили внедорожник Toyota Land Cruiser V8. Стоимость машины оценивается в 6 миллионов рублей. На автомобиле были установлены номера, которые обычно устанавливают на правительственные машины. Комментируя случай с дорогим автомобилем, глава Орловской области Вадим Потомский заявил, что «бог не фраер» и добавил, что «это его ума дело» - рассуждать о скандале.
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