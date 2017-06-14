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В Совфеде пообещали ответить на расширение санкций США против России
Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Москва не оставит без ответа расширение антироссийских со стороны США, передает РИА "Новости".
"Нужно дождаться окончательного решения Конгресса, посмотреть реакцию президента США Дональда Трампа. Но если закон будет принят, в любом случае, без ответа мы это не оставим", - сказал он.
Ранее американский сенат одобрил законопроект, предусматривающий расширение антироссийских санкций.
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