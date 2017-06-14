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Навальному отказали в участии в выборах
Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента России. Причина – судимость главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). С таким заявлением выступила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Слова руководителя ведомства передает телеканал «Дождь».
«У него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — заявила Памфилова.
Алексей Навальный ведёт предвыборную кампанию по всей стране с декабря 2016 года.
18 июля 2013 года Навального приговорили к четырём годам лишения свободы за хищение имущества кировского государственного предприятия «Кировлес», однако впоследствии наказание было заменено условным сроком. 23 февраля 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что деятельность, в которой обвинили Навального, невозможно отличить от бизнеса и постановил выплатить оппозиционеру 71 тысячу евро компенсаций. 8 февраля 2017 года Ленинский районный суд Кирова повторно приговорил Навального к 5 годам тюремного заключения условно.
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