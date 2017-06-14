Путин назвал главную проблему оппозиции в России

По мнению Путина, российская оппозиция не предлагает гражданам «более выигрышные» политические программы, чем действующее руководство страны.

Путин отметил, что в России «сотни телеканалов и радиокомпаний». «Государство их вообще никак не контролирует, потому что это невозможно», - подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что государство также не вмешивается в частную жизнь граждан. По его словам, власти РФ «не могут позволить себе такого» в отличие от США, предоставляющих спецслужбам «колоссальное финансирование».

Путин и Стоун за два года провели серию продолжительных бесед, на основе которых режиссер создал документальный фильм «Интервью с Путиным». Премьерный показ фильма в США начался 13 июня и продлится до 15 июня. На русском языке «Интервью с Путиным» будет показывать «Первый канал» с 19 по 22 июня.