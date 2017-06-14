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Газета.Ru

СМИ: не пропустивших "скорую" водителей будут сажать в тюрьму

Не пропустивших «скорую» водителей будут сажать в тюрьму
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Водителей, не пропустивших автомобили скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет или свободы на срок до четырех лет, пишет газета "Известия".
Отмечается, что соответствующий законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и группы депутатов комитет по госстроительству Госдумы намерен рекомендовать принять в первом чтении. При этом документ уже поддержали правительство России и Верховный суд.
В случаях, когда опоздание медиков к пациенту не привело к негативным последствиям, будет применяться мера лишения водительских прав.
"Если же они наступили (например, больной скончался), водителю будет грозить уголовная ответственность: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет появится в новой статье Уголовного кодекса (УК) РФ "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", - говорится в публикации.
При этом пока остается неясным, как будут действовать власти в тех ситуациях, когда водитель не может уступить дорогу "скорой" по объективным причинам.
В настоящее время, согласно КоАП, непропуск машины со спецсигналом наказывается либо штрафом в 500 руб., либо лишением прав на один-три месяца.
Авто Политика
газета "Известия"
Правительство РФ Конституционный комитет Госдумы Госдума
Ирина Яровая
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