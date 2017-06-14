Водителей, не пропустивших автомобили скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет или свободы на срок до четырех лет, пишет газета "Известия"

В случаях, когда опоздание медиков к пациенту не привело к негативным последствиям, будет применяться мера лишения водительских прав.

"Если же они наступили (например, больной скончался), водителю будет грозить уголовная ответственность: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет появится в новой статье Уголовного кодекса (УК) РФ "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", - говорится в публикации.

При этом пока остается неясным, как будут действовать власти в тех ситуациях, когда водитель не может уступить дорогу "скорой" по объективным причинам.

В настоящее время, согласно КоАП, непропуск машины со спецсигналом наказывается либо штрафом в 500 руб., либо лишением прав на один-три месяца.