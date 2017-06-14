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СМИ: не пропустивших "скорую" водителей будут сажать в тюрьму
Водителей, не пропустивших автомобили скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет или свободы на срок до четырех лет, пишет газета "Известия".
Отмечается, что соответствующий законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и группы депутатов комитет по госстроительству Госдумы намерен рекомендовать принять в первом чтении. При этом документ уже поддержали правительство России и Верховный суд.
В случаях, когда опоздание медиков к пациенту не привело к негативным последствиям, будет применяться мера лишения водительских прав.
"Если же они наступили (например, больной скончался), водителю будет грозить уголовная ответственность: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет появится в новой статье Уголовного кодекса (УК) РФ "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи", - говорится в публикации.
При этом пока остается неясным, как будут действовать власти в тех ситуациях, когда водитель не может уступить дорогу "скорой" по объективным причинам.
В настоящее время, согласно КоАП, непропуск машины со спецсигналом наказывается либо штрафом в 500 руб., либо лишением прав на один-три месяца.
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