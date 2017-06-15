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Путин назвал численность террористов ИГ*
Фото: © AP Photo / Militant website via AP
Численность террористов группировки ИГ* составляет порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, включая Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек. 30 тысяч – это иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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