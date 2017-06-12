В Госдуме назвали возмутительным запрет георгиевской ленточки на Украине

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал подписанный украинским лидером Петром Порошенко закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лет. По его словам, киевский режим позорит себя такими действиями.

«Этим они позорят сами себя. Никто не отменял формулу «если народ не знает свою историю, то будет учить чужую». Сегодня они запрещают ленточку, пытаются переписать историю, но в глазах здравомыслящих людей это выглядит смешно, непонятно и возмутительно», — заявил он.

Нилов напомнил, что запрет на ношение георгиевской ленты задевает в первую очередь чувства ветеранов. Они отдавали жизни, чтобы защитить детей, а в результате получили чёрную неблагодарность, отметил депутат.

Проживающий в Киевской области ветеран Великой Отечественной войны Григорий Гороховский в интервью с RT рассказал, что новый закон оскорбляет память отцов и дедов, прошедших через войну.

«Это оскорбляет память ветеранов. Мало нас осталось. Мне уже 93 года будет. Я при Сталине жил, много было всякого: хорошего и плохого. Смотришь на всё это, на выражения про «немытую Россию». Зачем это оскорбление? Я против всего этого, нехорошо всё это. Как вы будете учить новое поколение, таким оно и будет. Теперь у них совсем другие герои. Теперь всю историю переиначивают», — сказал он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, по которому вводится административная ответственность за публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение георгиевской ленты.