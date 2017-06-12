Власти Москвы назвали провокацией перенос акции оппозиции

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Чернико заявил, что все акции оппозиции в неположенном месте будут несанкционированными. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он сообщил, что заявитель акции 12 июня на проспекте Академика Сахарова, директор " Фонда борьбы с коррупцией " не отказывался от проведения митинга.

"Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации", - сказал Черников.

Глава ведомства призвал москвичей не реагировать на провокации. По его словам, власти города сделают все для того, чтобы обеспечить порядок и не нарушить отдых москвичей в праздник, в том числе на Тверской улице.