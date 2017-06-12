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Власти Москвы назвали провокацией перенос акции оппозиции
Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Чернико заявил, что все акции оппозиции в неположенном месте будут несанкционированными. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он сообщил, что заявитель акции 12 июня на проспекте Академика Сахарова, директор "Фонда борьбы с коррупцией" не отказывался от проведения митинга.
"Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации", - сказал Черников.
Глава ведомства призвал москвичей не реагировать на провокации. По его словам, власти города сделают все для того, чтобы обеспечить порядок и не нарушить отдых москвичей в праздник, в том числе на Тверской улице.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный заявил об отмене согласованного митинга, запланированного на 12 июня на проспекте Академика Сахарова, и призвал своих сторонников выходить на несанкционированную акцию на Тверскую улицу.
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