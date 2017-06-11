Кадыров прокомментировал заявление Госдепа

«Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева – это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране», — написал Кадыров в Telegram

По его словам, силовые структуры Чечни опираются исключительно на закон, а Амриев на пресс-конференции подтвердил, что его жизни ничего не угрожает.

Кадыров напомнил, что США до сих пор применяют смертную казнь.

Борец смешанных единоборств Мурад Амриев, был задержан в Белоруссии и передан России. Он находился в розыске по подозрению в использовании заведомо подложного документа. В ночь на субботу Амриева отпустили под подписку о невыезде.

Власти США выразили озабоченность из-за передачи Амриева России. Представитель госдепа призвала Москву обеспечить права и безопасность спортсмена.