Глава Минтранса ответил поговоркой на сообщения об утечке российских пилотов

Глава Минтранса России Максим Соколов обратился к народной мудрости, комментируя сообщения о массовых увольнениях российских пилотов из-за переезда на работу в Азию. Об этом в субботу, 10 июня сообщает ТАСС

«Не так страшен черт, как его малюют. Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет», — заверил чиновник.

Ранее, 9 июня, газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, в котором утверждалось, что с 2014 года Россию покинули более 300 пилотов гражданской авиации. Специалисты высшей квалификации устраиваются на работу в азиатских компаниях. Издание отмечало, что массовая утечка затронула такие российские перевозчики, как S7 , « Уральские авиалинии » и «ВИМ-Авиа». Причиной трудовой миграции являются более высокие зарплаты. Так, в Китае средний оклад пилота составляет от 17 до 25 тысяч долларов в месяц (968 тысяч — 1,42 миллиона рублей). В России же второй пилот сегодня получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир воздушного судна — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.