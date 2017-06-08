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Вышедший из Киева теплоход «Генерал Ватутин» прибыл в Ростов-на-Дону
Туристический теплоход «Генерал Ватутин», вышедший из Киева, прибыл в порт Ростова-на-Дону, передает в четверг, 8 июня, РИА Новости. Там ему предстоит пройти таможенный контроль.
7 июня сообщалось, что судно будет обслуживать речные круизы в России. До начала навигации лайнер нужно ввести в речной регистр. Предстоящие маршруты «Генерала Ватутина» пока не уточняются.
По данным АТОР, теплоход приобрела у украинского собственника зарегистрированная на Сейшельских островах компания Skypoint для своего дочернего предприятия в России.
6 июня стало известно, что теплоход класса «река-море» вместо того, чтобы зайти в порт Одессы, начал двигаться через Керченский пролив в сторону России, взяв курс на Ростов-на-Дону.
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