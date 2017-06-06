На вдову первого президента России Наину Ельцину , которая 5 июня на презентации своих мемуаров призвала слушателей называть 90-е годы не "лихими", а "святыми", обрушился шквал критики. Позицию бывшей первой леди не разделяют как многие рядовые россияне, так и эксперты.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что взгляды Ельциной могут демонстрировать возрастные изменения ее сознания. По его словам, "в этом случае цитировать ее было бы совсем немилосердно".

"Для грабителей и насильников это святые годы, потому что можно было творить все… Возможно, она живет по принципу “кому война, а кому мать родная", – цитирует Делягина НСН. По его мнению, 90-е годы для нашей страны были временем национальной катастрофы.

"Для Ельциной это было святым временем, потому что ее муж был президентом и творил, что хотел", – заявил экономист. Он напомнил о больших демографических потерях тех лет. "Именно в 90-е 12 миллионов человек умерли раньше времени или не родились", – пояснил эксперт.

"На мой взгляд, это неадекватная, неточная и субъективная ее оценка, а не оценка всего общества… Как можно назвать святыми годы, когда миллионы людей потеряли свою первую родину?", – отметил он. При этом Скуратов напомнил про падение объемов промышленного производства, когда тысячи людей стали нищими при обесценивании вкладов, о дефолте и всплеске преступности.

Вместе с тем, он привел в пример и массу других событий того периода, которые характеризуют 90-е годы как сложное для России время. "Личные симпатии к Наине Иосифовне для меня не могут стать основанием для более спокойной оценки этого периода", — заключил бывший генпрокурор страны.

Критика обрушилась на Наину Ельцину за ее позицию и в Сети. Ответом вдове президента от многих россиян стали картины нищеты и политические провалы экс-лидера страны.

Напомним, вдова Бориса Ельцина представила книгу воспоминаний "Личная жизнь" на книжном фестивале на Красной площади 5 июня. В своих мемуарах она рассказала о жизни в роли первой леди страны, а также об отношениях с супругом.