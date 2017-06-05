Чем грозит России вступление Черногории в НАТО

Черногория в понедельник официально станет страной-членом НАТО . Церемония вступления в Североатлантический альянс пройдет в здании Госдепартамента США . Таким образом, Черногория станет 29-м союзником НАТО.

На этом фоне в последние дни обострились противоречия Черногории и России. В ответ на ограничения на въезд для своих чиновников балканское государство составило список из полутора сотен невъездных россиян, среди которых — ряд крупных федеральных чиновников.

26 апреля Роспотребнадзор приостановил ввоз в страну продукции крупнейшего черногорского производителя вина. Причиной стало несоответствие требованиям к качеству и безопасности. По данным ведомства, с начала года было выявлено 24 партии алкогольной продукции с посторонними веществами в составе. Вино было изъято, а компании направили предостережение. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что производитель так и не ликвидировал недочеты.

Ранее министр иностранных дел Черногории заявлял, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела страны». В Москве обвинения отвергли и назвали это попыткой оправдаться за присоединение к Альянсу.

Эксперт международного Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что контакты между двумя странами во всех сферах будут сокращаться. «Российские инвестиции будут сокращаться, число российских туристов будет сокращаться. Все это будет делать экономику Черногории максимально зависимой от своих западных спонсоров и максимально несамостоятельной, как это произошло с экономикой Прибалтики. Для элит, которые создались по итогам коллапса Советского Союза, очень важно быть принятыми. Они воспринимают себя как часть некоего западного коллективного проекта, пусть и сидящую на приставных стульях и не имеющую права голоса», — пояснил Брутер.

На прошлой неделе МИД Ростуризм предостерегали россиян от поездок в Черногорию. Отказов от путевок в страну нет, сообщил генеральный директор туристической компании «Випсервис» Дмитрий Горин : «За последний год количество российских туристов, выбирающих Черногорию, было не менее 280 тыс. человек в год. Это популярное направление как для индивидуального туризма, так и для организованного. Очень многие российские граждане владеют недвижимостью в Черногории. Конечно, после заявлений и предупреждений МИДа, а впоследствии и Ростуризма, мы замечали незначительный спад продаж билетов. Но так как это рекомендации, а не запрет, можно говорить о том, что спрос сохранился на уровне прошлого года. Мы даже замечали некое увеличение продаж».

Не стоит ожидать какой-то реакции на вступление Черногории в НАТО, россияне не будут распродавать свою недвижимость в стране, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш : «Я думаю, что вряд ли поступит какая-то реакция. Слишком невелик повод. У России нет особых инвестиционных проектов с Черногорией, в отличие от Сербии. Будет обычное отношение, как к чужой внешней стране. Я не думаю, что это выльется в какой-то мгновенный тренд распродажи той недвижимости, которую россияне купили в Черногории. Будет происходить общее, эмоциональное, и мировоззренческое дистанцирование».

Официальная церемония в честь вступления Черногории в НАТО состоится 7 июня в Брюсселе, где находится штаб-квартира организации. На ней будет присутствовать черногорский президент Филип Вуянович.

Влад Викторов