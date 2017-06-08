США оставят в силе санкции против России

США сохранят санкции в отношении РФ до разрешения украинского кризиса и считают их "лучшим инструментом" давления на Москву, сообщила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс

"Администрация привержена сохранению существующих санкций против РФ. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине", — сказала Сандерс.

По её словам, "санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства". "Администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы удостовериться, что мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США", отметила Сандерс.