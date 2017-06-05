Астролог: в России совпали матрицы 1917 года и 2017-го

Известный астролог Павел Глоба заявил, что Россия попала в матрицу 1917 года. По его словам, страна столкнется с похожими вызовами и проблемами, которые произошли век назад. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

«Точнее, в матрицу 1914 - 1917 годов. Такое положение сохранится до начала 2020-х годов. В конце 2020-го нас ожидает соединение Юпитера с Сатурном, и начало 2021 года станет точкой выбора», - сказал Глоба.

По его словам, это происходит раз в 20 лет. Астролог отметил, что «соединение часто совпадает с геополитическими мегапроектами».