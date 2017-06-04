В Совфеде предложили ужесточить правила выдачи оружия после трагедии в Тверской области

Российский сенатор Франц Клинцевич предложил ужесточить выдачу охотничьего оружия населению после трагедии в Тверской области. Политик считает, что для этого необходимо изменить законодательство.

Клинцевич написал в Facebook , что трагедия не была случайной и необходимо проверить, кто и когда выдал разрешение на оружие подозреваемому в бойне.

«Категорически возражаю против того, чтобы представлять эту трагедию как проявление случайности: мол, всякое бывает, и всего предусмотреть нельзя. Нет и еще раз нет. Считаю, что на каком-то этапе кем-то была допущена преступная халатность. Сильно сомневаюсь в правомерности выдачи подозреваемому в массовом убийстве разрешения на приобретение оружия. В данном случае речь идет о 12-калиберном карабине «Тайга», обладающему страшной убойной силой», — отметил сенатор.

По его словам, трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, это потребует внесения изменений в действующее законодательство. «Мы должны пройти по всей цепочке», — подытожил сенатор.

Ранее сообщалось, что 45-летний электрик убил четыре женщины и пятеро мужчин из охотничьего ружья. Он выполнял работы в садоводческом товариществе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. По версии правоохранительных органов, ночью москвич распивал спиртное в компании малознакомых людей в одном из домов дачного кооператива. В ходе застолья возникла бытовая ссора. Мужчина отправился за оружием и, вернувшись с охотничьим ружьем, начал стрелять по собравшимся. Погибли девять человек. Стрелявший задержан.