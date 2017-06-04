Кадыров нашел причину хаоса в Европе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что происходящее в Европе неслучайно, так как здесь слишком увлеклись «несуществующими проблемами в России» и «забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы». В итоге «страстное желание указывать России» привело к внутреннему хаосу в Европе. Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram

«Пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России, и уделяют «особое внимание» Чеченской республике, на их территории, в их государствах происходят теракты. Гибнут люди», - отметил он.

По мнению главы Чечни, силовые структуры европейских стран оказались не способны гарантировать безопасность ни своих, ни иностранных граждан. Кадыров пишет, что обеспокоен судьбаит россиян в Европе, а от местных властей требует «обеспечения безопасности наших туристов, а также проживающих на территории Европы чеченцев, которые были вынуждены покинуть республику и проживают там в статусе беженцев».

Он приносит глубокие соболезнования в связи с терактом в Великобритании. «Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом, на своей территории мы его победили», - сообщает он.

В ночь на воскресенье около 22:08 (00:08 мск 4 июня) трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, который соединяет деловой район Сити с районом Саутуорк на берегу Темзы. После этого они доехали до рынка Боро-маркет, выскочили из машины и начали с ножами нападать на прохожих. Погибли 7 человек. Это уже третий теракт в стране за 2,5 месяца.