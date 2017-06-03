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"Анонимные источники" американских СМИ стали мемом в соцсетях

«Анонимные источники» американских СМИ стали мемом
Фото:
В социальных сетях начали набирать популярность коллажи, пародирующие сообщения американских СМИ о "связях с Россией" и ссылки на "анонимные источники".

Фото: Скриншот сайта Reddit

Авторами идеи стали пользователи портала Reddit, один из которых опубликовал "скриншот" эфира CNN с подписью: "Срочные новости: Россия может быть связана с Россией".
Комментаторы оценили картинку и начали предлагать свои варианты, в том числе распространившийся затем в соцсетях коллаж с надписью: "Согласно анонимным источникам, Россия финансирует российскую армию".
​Другой популярный вариант — "Анонимные источники сообщают, что Владимир Путин может быть связан с Россией".
​Американские СМИ регулярно публикуют сообщения о якобы имевших место контактах между представителями президента США Дональда Трампа и "российской разведкой". Доказательств при этом не приводится, а источником информации нередко выступают анонимные чиновники. Все это привело к началу расследования "российского следа" в сенате и в палате представителей США. В Кремле подобные обвинения называли абсолютно голословными, президент Владимир Путин охарактеризовал информационную кампанию в американских СМИ как "истерию".
Москва Политика США
CNN
Владимир Путин Дональд Трамп
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