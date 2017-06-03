На немецкого политика написали заявление в полицию за слова о россиянах

Спор между политиками Дармштадта о партнерстве с Обнинском перерос в правовое разбирательство, сообщает Sputnik Deutschland.

Местное отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступило с предложением сделать Обнинск городом-побратимом Дармштадта. Инициативу раскритиковал член городского совета от партии "Зеленые" Филип Кремер. Он заявил, что такое решение означает "занять сторону убийц, тех же, что обостряют ситуацию на Украине".

В АдГ слова Кремера расценили как разжигание межнациональной розни и написали на него заявление в полицию.

"Мы не понимаем, как представитель городского совета, на которого обращено внимание общественности, называет целый народ убийцами", — заявил Sputnik представитель АдГ Томас Аренд.

Кремер, со своей стороны, обвинил АдГ в клевете, сообщила Frankfurter Rundschau. По словам политика, он имел в виду не все население России, а руководство страны. Его оппоненты тем не менее намерены отстаивать противоположную точку зрения.

Относительно партнерства с Обнинском в АдГ отметили, что это позволило бы загладить вину Германии перед городом за действия вермахта в годы войны. "Мы считаем, что можем сделать для Обнинска что-то хорошее", — сказал Томас Аренд.

Западные политики нередко обвиняют Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва эти обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, не имеет отношения к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела кризис.