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Навальный с семьей улетел из России
Российский оппозиционер Алексей Навальный вместе с женой Юлией улетел из России в Испанию. В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, сделанные в аэропорту Внуково, где пара была замечена.
Сообщается, что Алексей и Юлия Навальные зарегистрировались на рейс DP 841, следующий до Реуса, который находится в 110 км от Барселоны.
Завтра у Навального день рождения, ему исполняется 41 год, поэтому не исключено, что он и его супруга вылетели за границу, чтобы его отметить.
Ранее Навальный вылетал в Барселону на лечение химического ожога глаза, возникшего после того, как ему плеснули в лицо зеленкой.
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