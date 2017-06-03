Навальный с семьей улетел из России

Сообщается, что Алексей и Юлия Навальные зарегистрировались на рейс DP 841, следующий до Реуса, который находится в 110 км от Барселоны.

Завтра у Навального день рождения, ему исполняется 41 год, поэтому не исключено, что он и его супруга вылетели за границу, чтобы его отметить.

Ранее Навальный вылетал в Барселону на лечение химического ожога глаза, возникшего после того, как ему плеснули в лицо зеленкой.