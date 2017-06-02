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Путин рассказал об обиде Меркель
Россия гордится своим суверенитетом, который есть лишь у немногих стран. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Слова российского президента передает «Газета. Ru».
«В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела – прим. Рамблер), продиктовано такой давно накопившейся обидой, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, но суверенитет то ограничен», - заявил Путин.
Путин добавил, что немецкие власти имеют возможность делать только то, «что разрешают». По словам главы государства, все решение принимает «начальство, ну там, далеко». С таким заявлением президент выступил на пленарном заседании Петербургского экономического форума.
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