Путин рассказал об обиде Меркель

«В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела – прим. Рамблер), продиктовано такой давно накопившейся обидой, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, но суверенитет то ограничен», - заявил Путин.

Путин добавил, что немецкие власти имеют возможность делать только то, «что разрешают». По словам главы государства, все решение принимает «начальство, ну там, далеко». С таким заявлением президент выступил на пленарном заседании Петербургского экономического форума.