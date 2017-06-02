Костин счел невозможным отказ Путина от участия в выборах

По его мнению, «всем представляется разумным» участие Путина в президентских кампании 2018 года. Костин сослался на то, что главу государства поддерживают «70 и больше процентов» россиян. «При таком уровне поддержки, наверное, любой политический лидер просто не может не пойти на выборы», — отметил топ-менеджер.

«Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре», — добавил он.

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что состав правительства и других органов власти после 2018 года будет зависеть от исхода президентской кампании. Он предположил, что, «скорее всего, все будет хорошо».

В интервью французской газете Le Figaro , полный текст которого был опубликован 31 мая, Путин назвал преждевременным вопрос о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок.