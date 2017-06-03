Путин предлагал Клинтону сделать Россию членом НАТО

«Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО"», -- заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в рамках его нового проекта - серии бесед с российским лидером. На это Клинтон, по словам Путина, ответил, что он не возражает. По словам Путина, в какой-то момент «вся американская делегация очень занервничала». Стоун в шутку предложил Путину подать заявку сейчас.

Путин отметил, что НАТО сегодня – это внешнеполитический инструмент США.

«Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы», -сказал глава российского государства, отметив, что когда страна становится членом НАТО, ей становится крайне сложно сопротивляться давлению со стороны лидера организации, которым является США.

«И там легко может появиться все что угодно - и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы», - резюмировал президент.