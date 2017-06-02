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Шувалов рассказал о "болезни" Путина
Президент России Владимир Путин понимает важность высоких технологий и цифровой экономикой и очень интересуется этой сферой.
Как передает ТАСС, об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе дискуссии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию технологии blockchain.
По его словам, несколько членов правительства и сотрудников администрации президента РФ под руководством Путина до ночи обсуждали новые технологии и цифровую экономику.
Первый вице-премьер подчеркнул, что "президент полностью заболел этим".
Шувалов отметил, что это связано с пониманием главы государства того, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве России.
Blockchain представляет собой выстроенную по определённым правилам цепочку из формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте "Биткоин".
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