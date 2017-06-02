Президент России Владимир Путин понимает важность высоких технологий и цифровой экономикой и очень интересуется этой сферой.

Как передает ТАСС, об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе дискуссии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию технологии blockchain.

По его словам, несколько членов правительства и сотрудников администрации президента РФ под руководством Путина до ночи обсуждали новые технологии и цифровую экономику.

Первый вице-премьер подчеркнул, что "президент полностью заболел этим".

Шувалов отметил, что это связано с пониманием главы государства того, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве России.

Blockchain представляет собой выстроенную по определённым правилам цепочку из формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте "Биткоин".