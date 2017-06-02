В России появился новый праздник

В России установлен новый профессиональный праздник – День кораблестроителя (судостроителя), который будет отмечаться в конце первого летнего месяца - 29 июня. Соответствующий документ во вторник, 30 мая, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Постановление было опубликовано на официальном сайте правительства в пятницу, 2 июня.

В справке к постановлению указано, что день был выбран не случайно.

«29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл». Согласно заключению Российского исторического общества, это был первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу. В этом году исполняется 350 лет со дня издания этого указа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в России в судостроительной сфере работают более 200 тысяч человек.