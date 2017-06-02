Путин рассказал, что избежал пяти покушений

Три президентских срока, пять покушений. Не так много в сравнении с (бывшим главой Кубы Фиделем) Кастро, у которого я брал интервью. Я думаю, у него их было около 50 , - приводит слова Стоуна издание.

Ранее стало известно, что американский режиссер снимает фильм о Владимире Путине . По его словам, картина скорее представляет собой интервью с президентом России. Она состоит из четырех серий, премьерный показ фильма состоится 12 июня.