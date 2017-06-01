Главные события у вас в почте
В Пенсионном фонде России рассказали о размере пенсии к 2030 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что размер пенсии в стране к 2030 году составит два прожиточных минимума.
«В соответствии со стратегией развития пенсионной системы России, мы планируем до 2030 года достичь двух прожиточных минимумов», — приводит «Газета.Ru» слова Дроздова.
5 мая сообщалось, что бывший министр финансов России Алексей Кудрин выступил с предложением повысить пенсионный возраст в стране.
Проректор Академии труда и социальных отношений, замглавы РАНХиГС Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Кудрина.
Член учёного совета Высшей школы экономики, бывший министр экономики Евгений Ясин в ходе беседы с НСН прокомментировал экономический прогноз специалистов Минэкономразвития России, из которого следует, что к 2022 году доходы россиян вернутся к докризисному уровню.
Оставить комментарий