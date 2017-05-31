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Орловский губернатор объяснил значение фразы "бог не фраер"
Губернатор Орловской области Вадим Потомский объяснил, что означает фраза "бог не фраер", которую он произнес, рассуждая о скандале вокруг дорогого внедорожника орловского епископа Нектария. Об этом сообщает "Открытая Россия".
"Священнослужители, которые преступают законы, попадают под суд. Я не хочу сказать, что они не подвергаются законным мерам. Я в этой истории участвовать не буду. Я говорил о форме подачи информации и ничего другого, мне она не нравится. А предмет обсуждаемый [автомобиль – "Газета.Ru"], это не моего ума дело. Журналисты, на мой взгляд, могли иначе поступить. Просто поговорить с Нектарием. Я уверен, что они получили бы ответы, но у них, видимо, была другая задача", – сказал он.
Ранее сообщалось, что губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что претензии журналистов к дорогому внедорожнику Toyota Land Cruiser V8, который подарили епископу Нектарию, неправомерны.
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