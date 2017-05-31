Песков объяснил визит Путина в старообрядческую церковь

Президент Владимир Путин регулярно общается с представителями всех российских конфессий, не выделяя какую-либо из них. Об этом в среду, 31 мая, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков , комментируя предстоящий визит Путина к митрополиту Корнилию в Рогожскую слободу, передает корреспондент «Ленты.ру»

«Это далеко не первая встреча, и с Корнилием [Титовым] они общались на разных церемониях и мероприятиях, то есть это множественное общение», — сказал Песков, отвечая на вопрос «Ленты.ру» о том, с чем связан интерес президента к старообрядческой церкви.

При этом он отметил, что публичный характер этих контактов, возможно, создает впечатление «как будто это новое явление». «Даже на моей памяти это далеко не первая встреча», — добавил официальный представитель Кремля.