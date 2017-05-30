Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую

"Обращаюсь лично к Вам с просьбой организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Поклонской Н.В., в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики", - написал адвокат. Он отметил, что его обращение, "адресованное в комиссию по этике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, подписанное 19.04.2017 года и отправленное за исходящим номером 37, вероятно утрачено".

Добрынин попросил Володина взять проведение проверки действий депутата Госдумы на личный контроль и дать поручение руководителю комиссии проинформировать о ее результатах.

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя Николая II и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Ответа на письмо адвоката Добрынина в комиссию Госдумы по этике пока не последовало.