В Москве назвали абсурдной идею установить секретный канал связи с зятем Трампа

Зять и советник президента США Джаред Кушнер не предлагал послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку создать «секретный канал» связи с Москвой. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, назвав подобные измышления абсурдными.

«В посольстве есть закрытый канал связи. Он один. Это телефон, по которому могут говорить лишь некоторые самые высокопоставленные работники посольства. Связь зашифрована. Это нормальная практика для всех стран мира. Создание нового канала связи невозможно технически», — пояснил источник.

Другой дипломатический источник добавил, что «уж с кем точно у господина Кушнера нет связей, так это с Россией». «Искать Россию в данном случае просто безумно. Господин Кушнер — это человек, представляющий бизнес-интересы в совершенно определенном регионе. Конечно, у него есть серьезное влияние, ведь миллиардные инвестиции — это колоссальный фактор влияния», — сказал он.

По словам источника, попытка увязать Россию в эту историю делается для того, чтобы «прикрыть абсолютно четкие политические и деловые интересы на Ближнем Востоке». «Попытка найти след РФ неудачна, тем более, не замечая основного бизнес-потенциала», — пояснил собеседник издания.

О том, что Кушнер и Кисляк обсуждали возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между переходной командой Трампа и Кремлем, написала газета The Wasington Post со ссылкой на доклад разведки 26 мая. По данным издания, Кисляк доложил руководству в Москве о том, что Кушнер сделал это предложение во время встречи в начале декабря в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Это якобы стало известно американским властям из «перехвата российских сообщений».

Ранее сообщалось, что Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с российским послом. По сведениям источников среди американских чиновников, речь идет о контактах во время и после президентской кампании 2016 года. В их числе, как уточняется, было два телефонных звонка в период с апреля по ноябрь прошлого года.