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Онищенко раскрыл, ради чего Эстония выслала российских дипломатов
Фото: Vasilii Smirnov
Власти Эстонии решили выслать российских дипломатов ради дополнительных преференций от Запада и лишнего напоминания о себе, считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.
По мнению парламентария, Эстония почувствовала, что в мире начали забывать об этой "великой державе", и ради напоминания о себе Таллин решил "громко хлопнуть дверью" – выслать двух российских дипломатов. Объяснением данного решения Эстония себя решила не обременять, иронично отметил депутат.
Другой важной целью высылки дипломатов РФ Онищенко считает надежду Эстонии на очередные преференции от Запада, к которым он отнес "какой-нибудь непонятный заем" и "лишнюю винтовку". Но если для России разрыв связей с Эстонией не будет значить ничего, то для страдающей от экономических проблем прибалтийской республики потеря РФ станет фатальной, приводит слова депутата Nation News.
Ранее первый замглавы МИД России Владимир Титов объявил, что ответ на высылку дипломатов РФ из Эстонии будет симметричным.
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