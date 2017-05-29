Онищенко раскрыл, ради чего Эстония выслала российских дипломатов

Геннадий Онищенко. Власти Эстонии решили выслать российских дипломатов ради дополнительных преференций от Запада и лишнего напоминания о себе, считает депутат Госдумы РФ

По мнению парламентария, Эстония почувствовала, что в мире начали забывать об этой "великой державе", и ради напоминания о себе Таллин решил "громко хлопнуть дверью" – выслать двух российских дипломатов. Объяснением данного решения Эстония себя решила не обременять, иронично отметил депутат.

Другой важной целью высылки дипломатов РФ Онищенко считает надежду Эстонии на очередные преференции от Запада, к которым он отнес "какой-нибудь непонятный заем" и "лишнюю винтовку". Но если для России разрыв связей с Эстонией не будет значить ничего, то для страдающей от экономических проблем прибалтийской республики потеря РФ станет фатальной, приводит слова депутата Nation News.