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Путину рассказали о задержании полицией ребенка в центре Москвы
Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании девятилетнего мальчика, который читал стихи на Арбате в Москве, однако это вопрос не президентской повестки дня, а правоохранительных органов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков добавил, что президент в курсе произошедшего. "Разумеется, во всех дайджестах сообщения, и в электронных ресурсах эта информация, конечно, содержится. Но в этом случае не требуется никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента", — отметил он.
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