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Путин объявил Десятилетие детства в России
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в России объявлено Десятилетие детства. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 29 мая.
«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю: объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства», - отмечается в указе главы государства.
В документе отмечается, что у российского правительства есть три месяца для того, чтобы утвердить план мероприятий, которые будут проводить в рамках Десятилетия детства.
Указ вступил в силу с момента его подписания Путиным.
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