Путин объявил Десятилетие детства в России

Согласно указу президента РФ Владимира Путина , в России объявлено Десятилетие детства. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 29 мая.

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю: объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства», - отмечается в указе главы государства.

В документе отмечается, что у российского правительства есть три месяца для того, чтобы утвердить план мероприятий, которые будут проводить в рамках Десятилетия детства.

Указ вступил в силу с момента его подписания Путиным.