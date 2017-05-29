К генпрокурору Латвии обратились после сравнения депутата сейма русских со вшами

К генеральному прокурору Латвии Эрику Калнмейеру обратились четыре общественные организации с просьбой дать правовую оценку высказываниям депутата Сейма Эдвина Шноре , в которых он сравнивает русских со вшами, передает РИА "Новости" со ссылкой на одну из обратившихся организаций - Русскую общину Латвии.

"Мы просим провести все необходимые процессуальные действия, чтобы определить, содержат ли высказывания Шноре признаки преступного деяния, влекущего уголовную ответственность", - говорится в заявлении.