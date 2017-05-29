Захарова ответила на обвинения Черногории

«МИД неоднократно комментировал многочисленные заявления черногорских политиков о якобы российской угрозе, вмешательстве во внутренние дела и т. д. Всё это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО», — заявила Захарова.

По ее словам, жители Черногории «не загорелись» идеей вступления в альянс, поэтому руководство страны не стало проводить референдум.

«Официоз побоялся показать истинные цифры, демонстрирующие волю черногорцев. Соответственно было принято решение эту волю подавлять, придумывая истории о "руке Кремля"», - отметила Захарова.

Ранее Дарманович заявил, что Россия поддерживала оппозиционные силы в Черногории.

«Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние два-три года проводит политику расширения сфер интересов и выступает против расширения НАТО», — сказал он.

По словам генерального секретаря Североатлантического Йенса Столтенберга, Черногория официально станет 29-м членом НАТО в начале июня 2017 года.