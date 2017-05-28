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Путину доложили о первом полете МС-21
Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил президенту Владимиру Путину о первом полете новейшего ближне-среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21, который сконструирован на Иркутском авиационном заводе, сообщает ТАСС. Президент поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием.
«Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в РФ. Это второй в новой истории России гражданский самолет. До этого в стране с нуля произвели пока только региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). У МС-21 увеличенная дальность полета и большее количество посадочных мест.
На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Первым заказчиком на 50 самолетов стал «Аэрофлот».
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