Путину доложили о первом полете МС-21

«Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в РФ. Это второй в новой истории России гражданский самолет. До этого в стране с нуля произвели пока только региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). У МС-21 увеличенная дальность полета и большее количество посадочных мест.