Макрон пообещал Путину требовательный диалог

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его диалог с Россией будет требовательным. Об этом, как передает РИА Новости, французский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Таормине на Сицилии.

«У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог», — сказал он.

В понедельник президент Франции впервые в этом качестве встретится с российским лидером Владимиром Путиным . По словам Макрона, они обсудят вопросы взаимодействия по Сирии, в ходе которых удастся выработать позиции для создания долгосрочного политического решения.

По его словам, все участники G7 признали роль России, Ирана и Турции в решении сирийского кризиса. «По этому сюжету необходимо выстраивать политическое решение, одновременно борясь в рамках коалиции против всех террористических организаций», — сказал он.

«Многие международные проблемы не могут быть урегулированы без России», — цитирует французского лидера ТАСС . Он подчеркнул, что «диалог с Россией необходим».

Владимир Путин прибудет во французскую столицу в понедельник, 29 мая, на открытие выставки в Версале, посвященной 300-летию поездки российского императора Петра I во Францию, которая положила начало дипломатическим отношениям между странами.

Ранее, 18 мая, лидеры провели первый после победы Макрона на выборах телефонный разговор, в котором выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике.