Даудов ответил на сообщения о его причастности к пыткам геев в Чечне

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своем инстаграме прокомментировал информацию правозащитников о своей причастности к издевательствам и пыткам геев в республике.

По его словам, "продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, "кого у нас не было никогда".

"Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их. Однако, тем, кто решил выставить меня изувером я скажу - мне претит даже подавать на вас в суд за эту дешевую клевету", - подчеркнул Даудов.

Спикер парламента республики добавил, что готов к любому следственному разбирательству с правозащитными организациями, как гражданин России.

"Но, как чеченец я просто презираю вас!!!" - написал он.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о притеснении и пытках геев в Чечне. По данным организации, они проводились "по приказу и под руководством официальных должностных лиц в Чечне", а ключевую роль, возможно, играл Магомед Даудов.