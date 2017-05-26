Клинцевич рассказал, как может ответить Россия на высылку дипломатов из Эстонии

Возможно, Эстония получит от Европы некие преференции за свое решение по отношению к России, считает заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич , комментируя тот факт, что Эстония выдворяет из страны генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева.

"Ну заплатят им за выдворение российской дипмиссии, поставят ПРО, привезут оружие, чтобы они выглядели прилично. И объяснения поступку найдутся. Мы же, по их мнению, собираемся завоевать Эстонию.

Нам же безумно нужны два с половиной миллиона голодных людей, которые уже не знают, что делать не только со своей европейской свободой, но и, самое страшное, со своей экономикой.

Россия, безусловно, должна ввести в ответ экономические ограничения", - цитирует его слова ФАН.