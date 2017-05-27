Трамп создаст центр реагирования на нападки из-за расследования по России

После возвращения Трампа из своего первого зарубежного турне его администрация подключит дополнительных лиц, которые займутся вопросами, возникающими в ходе расследования. Оно вновь стало злободневной темой после назначения спецпрокурора, который его ведет, сообщили агентству источники.

Источник, находящийся в контакте с Белым домом, сообщил агентству, что администрация Трампа нуждается в новом структурном элементе, который сосредоточится на "новой реальности", связанной с необходимостью реагировать на постоянные утечки в СМИ, допускаемые федеральными органами правопорядка и разведывательным сообществом, и возникающие в связи с этим вопросы.