Поклонская прокомментировала проверки фильма Учителя

«Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссёры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки», — цитирует РИА Новости Поклонскую.

По её словам, проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих, а также по выделенным на кинокартину бюджетным деньгам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция начала проверку кинокомпании режиссёра Алексея Учителя в связи с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской.