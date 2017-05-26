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Поклонская прокомментировала проверки фильма Учителя
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что проверки фильма Алексея Учителя «Матильда» основаны на обращениях граждан.
«Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссёры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки», — цитирует РИА Новости Поклонскую.
По её словам, проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих, а также по выделенным на кинокартину бюджетным деньгам.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция начала проверку кинокомпании режиссёра Алексея Учителя в связи с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской.
17 апреля Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы фильма Алексея Учителя «Матильда».
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