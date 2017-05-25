«Что касается условий найма и пребывания северокорейских рабочих, о которых шла речь в документах, направленных различным международным структурам, которые так «озаботились» правами человека, то они регламентируются российским трудовым и миграционным законодательством, функции контроля за исполнением которого возложены на соответствующие российские компетентные органы по вопросам миграции. Так что следить за соблюдением прав наемных рабочих в России есть кому», — заявила Захарова.

Захарова добавила, что подобные обвинения звучат «перед каждыми крупными международными состязаниями, которые проводятся в нашей стране». Представитель МИД РФ отметила, что тема прав человека используется в качестве «инструмента информационной кампании». 16 мая Норвежский футбольный союз направил в Международную федерацию футбола (FIFA) письмо, в котором выражалось беспокойство в связи с соблюдением прав рабочих, занятых на строительстве спортивной арены. Также обеспокоенность в связи с ситуацией выражала голландская сторона. Захарова рекомендовала властям Норвегии и Нидерландов обратить внимание на положение мигрантов в своих странах.