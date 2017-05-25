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Захарова ответила на заявления о "рабском труде" корейцев на "Зенит-Арене"
Мария Захарова ответила на обвинения в нарушении прав мигрантов при строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Заявление официального представителя министерства иностранных дел России публикуется на сайте ведомства.
«Что касается условий найма и пребывания северокорейских рабочих, о которых шла речь в документах, направленных различным международным структурам, которые так «озаботились» правами человека, то они регламентируются российским трудовым и миграционным законодательством, функции контроля за исполнением которого возложены на соответствующие российские компетентные органы по вопросам миграции. Так что следить за соблюдением прав наемных рабочих в России есть кому», — заявила Захарова.
Захарова добавила, что подобные обвинения звучат «перед каждыми крупными международными состязаниями, которые проводятся в нашей стране». Представитель МИД РФ отметила, что тема прав человека используется в качестве «инструмента информационной кампании». 16 мая Норвежский футбольный союз направил в Международную федерацию футбола (FIFA) письмо, в котором выражалось беспокойство в связи с соблюдением прав рабочих, занятых на строительстве спортивной арены. Также обеспокоенность в связи с ситуацией выражала голландская сторона. Захарова рекомендовала властям Норвегии и Нидерландов обратить внимание на положение мигрантов в своих странах.
Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге строили почти 10 лет для футбольного клуба «Зенит». Арена была сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. После окончания работ выяснилось, что у стадиона не работает крыша, не выдвигается поле, а газон находится в неудовлетворительном состоянии. Строительство обошлось бюджету города в 50 миллиардов рублей. Предполагается, что стадион примет матчи Кубка конфедерации летом 2017 и встречи чемпионата мира в 2018 году. Первый матч Кубка конфедерации пройдет на "Крестовском" 17 июня, где сыграют сборные России и Новой Зеландии.
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