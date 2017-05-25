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ИКАО готова рассмотреть запрос Украины по небу над Крымом
Запрос украинских властей по вопросу контроля воздушного пространства над Крымом будет рассмотрен Международной организацией гражданской авиации (ICAO). С таким заявлением выступили в самой организации. Об этом сообщает РИА Новости.
В ICAO отметили, что на данный момент не получали обращения от Киева. Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что власти страны будут судиться с Россией за воздушное пространство над полуостровом. Политик обвинил Москву в нарушении конвенции о гражданской авиации. В то же время Кистион отказался указать конкретные примеры нарушений. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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