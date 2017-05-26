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Путину предложили провести административную амнистию
В России могут провести масштабную административную амнистию, которая распространится на водителей, лишенных прав, нарушителей экономического или миграционного законодательства, а также правил проведения митингов. По словам главы Совета при президенте России по правам человека Михаила Федотова, предложение приурочено к 100-летию Октябрьской революции. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
По словам Федотова, амнистия, которая касается людей, совершивших административные правонарушения, а не преступления, может распространиться на миллионы людей.
«Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», - рассказал глава СПЧ.
Он отметил, что его предложение является «абсолютно новаторским ходом».
«Я думаю, было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой», - добавил Федотов.
Записку с концепцией амнистии уже переедали первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. По словам Федотова, в СПЧ готовы создать проект постановления.
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