Путину предложили провести административную амнистию

В России могут провести масштабную административную амнистию, которая распространится на водителей, лишенных прав, нарушителей экономического или миграционного законодательства, а также правил проведения митингов. По словам главы Совета при президенте России по правам человека Михаила Федотова, предложение приурочено к 100-летию Октябрьской революции. Об этом сообщает газета «Коммерсант»

По словам Федотова, амнистия, которая касается людей, совершивших административные правонарушения, а не преступления, может распространиться на миллионы людей.

«Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было», - рассказал глава СПЧ

Он отметил, что его предложение является «абсолютно новаторским ходом».

«Я думаю, было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой», - добавил Федотов.