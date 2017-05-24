Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

Президент Владимир Путин после поздравления патриарха Кирилла с тезоименитством заехал в храм Христа Спасителя и приложился к мощам святителя Николая Чудотворца.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13.00 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Как сообщил официальный сайт принесения святыни, почти 50 тысяч паломников поклонились мощам за первые три дня. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.