Законопроект о мессенджерах защитит граждан от массовых рассылок - эксперт

Законопроект о регулировании деятельности мессенджеров, внесенный сегодня на рассмотрение Госдумы , защитит граждан от массовых рассылок и позволит решить некоторые экономические проблемы. Такое мнение высказал в беседе с корр. ТАСС президент "Медиа- коммуникационного союза" Павел Степанов

"Он (законопроект) важен и актуален. Он позволяет обеспечить права граждан в плане получения информации. Он создает механизм, препятствующий массовой рассылке, на которую никто не подписывался", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что проблема массовых рассылок - это "не основная история". "Он (законопроект) решает вопросы безопасности, поскольку иногда возникают ситуации с социальными угрозами, достаточно существенными", - указал эксперт.

По словам главы "Медиа-коммуникационного союза", проект закона решает и экономические проблемы. "Он позволяет выравнять экономические условия деятельности мессенджеров и операторов", - отметил он.

"В отношении операторов действует целый набор соответствующих положений законодательства о связи, который предписывает им, что и как они должны обеспечивать в получении гражданами соответствующей информации, начиная от лицензий на оказание услуг связи, заканчивая теми требованиями, которые содержатся в законе о связи. А мессеженджеры находились вне рамок правового поля, и это приводило к созданию, по сути дела, необоснованных конкурентных преимуществ в сравнении с операторами связи", - пояснил Степанов.